Las comisiones de Educación y Legislación General del Senado bonaerense se reunieron este jueves de manera conjunta y aprobaron por unanimidad el texto unificado de la denominada Ley Ema, que busca establecer un Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en los ámbitos educativos.

Ads

El encuentro se realizó en el Salón Nunca Más y fue encabezado por la presidenta de la comisión de Educación, Laura Clark, y el titular de Legislación General, Germán Lago, ambos de Fuerza Patria.

La iniciativa que había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados el 26 de agosto, impulsada por la diputada Mayra Mendoza, fue unificada con el proyecto presentado por Clark, que previamente había recibido dictamen favorable en la comisión de Educación. Al texto proveniente de Diputados se incorporaron modificaciones y aportes de la iniciativa de la senadora, con el objetivo de avanzar hacia una propuesta consensuada.

Ads

El proyecto plantea la creación de un programa provincial destinado a brindar herramientas a las instituciones educativas para fortalecer el derecho a una educación digital libre de violencias, promover acciones de prevención y sensibilización y generar mecanismos de acompañamiento frente a situaciones de violencia sexual y de género en entornos digitales.

Una iniciativa surgida del caso de Ema Bondaruk

La denominada Ley Ema surgió a partir del caso de Ema Bondaruk, una adolescente bonaerense de casi 16 años que murió en agosto de 2024 luego de la difusión y viralización de imágenes íntimas sin su consentimiento en el ámbito escolar.

Ads

Durante la reunión estuvo presente Laura Sánchez, mamá de Ema, quien volvió a acompañar el tratamiento de la iniciativa y destacó la importancia de transformar lo ocurrido con su hija en herramientas concretas de prevención y acompañamiento para las nuevas generaciones.

“Es importante destacar que es una problemática que no distingue el color político, no distingue el color religioso ni el aspecto social. El conocimiento y las herramientas es lo que no nos va a dejar vulnerables y expuestos a este tipo de violencia”, sostuvo Sánchez.

La mamá de Ema también remarcó la necesidad de construir estrategias para acompañar a las adolescencias, brindarles herramientas y promover una ciudadanía digital que les permita habitar esos espacios de manera crítica y como sujetos de derecho.

Con la aprobación unánime del texto unificado, la Ley Ema continuará ahora su recorrido legislativo en el Senado bonaerense, donde deberá avanzar hacia su tratamiento en el recinto.