La diputada provincial por la primera sección electoral, Soledad Alonso del Frente de Todos, criticó al bloque opositor por no dar quorum para el tratamiento de la Ley Impositiva 2020. Expresó que “no se van a dejar extorsionar” y vinculó la negativa de Juntos por el Cambio con el fin de obtener cargos en la Provincia.

“Ver que no dan quorum a una ley tan importante que necesitaba la Provincia que se enfrenta a una situación de escases de recursos totales y que no pueda hace frente a las obligaciones que tiene que atender por la deuda contraída por ellos mismos en el gobierno anterior, habla que no les interesa resolver el tema”, manifestó Alonso a Radio Gráfica893.

La legisladora oriunda de Cañuelas afirmó que “no vamos a dejar que las extorsiones del bloque opositor se puedan materializar". En ese sentido agregó que “lo que hay acá es una condición caprichosa y extorsiva hacia nuestro gobernador Axel Kicillof para encontrar cargos y puestos en la Provincia de Buenos Aires”.

En relación al impacto de la Ley Impositiva sobre los bonaerenses, la diputada, aseguró que “la población más afectada por esta ley son 200 grandes terratenientes que ellos sí van a pagar un 75% de actualización que esta tasada por el gobierno de Vidal. Y si lo pagan en una cuota tiene un descuento del 20%. Todos los demás no se van a ver afectados. El 70% de los contribuyentes pagará 2500 pesos anuales, 5 cuotas de 500 pesos. Otro porcentaje va a pagar 3500 pesos, 5 cuotas de 700 pesos.”

Sobre el estado de la Provincia declaró que “esta detonada por culpa del gobierno anterior de Macri y Vidal” y detalló que “hay 5 millones y medio de personas por debajo de la línea de la pobreza en la Provincia, se incrementó al doble la cantidad de niños en los comedores de los cuales el 63% están por debajo de la línea de la pobreza.”