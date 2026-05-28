La Cámara de Diputados bonaerense aprobó y giró al Senado la “Ley Joaquín”, un proyecto impulsado por el presidente del bloque Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, para supervisar medidas de seguridad en el deporte.

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La norma estipula la instalación, mantenimiento y fijación de arcos deportivos, aros de básquet, postes, juegos de plaza y demás estructuras recreativas en espacios públicos y privados de la provincia.

La norma surgió tras el fallecimiento de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que vivía en Ramos Mejía, y murió en enero de este año, luego de que un arco de fútbol sin fijación cayera sobre él durante un campamento en Junín de los Andes, provincia de Neuquén.

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El diputado de La Matanza dijo que “Joaquín era un chico que inició el año yendo de viaje a Neuquén y jugando se le vino encima un arco de fútbol que acabó con su vida”. “Cuando nos juntamos con sus padres tomamos dimensión que es una tragedia que sucede mucho en nuestro país y no hay ningún tipo de regulación en ninguna provincia argentina y tampoco a nivel nacional”, evaluó.

“La muerte de Joaquín fue una tragedia absolutamente evitable y nos interpela como sociedad. No podemos permitir que un chico pierda la vida por la ausencia de medidas básicas de seguridad”, expresó Tignanelli al defender la iniciativa en el recinto.

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El proyecto establece la obligatoriedad de sistemas de anclaje, contrapesos y sujeción para arcos y estructuras deportivas, además de protectores acolchonados y certificaciones técnicas realizadas por profesionales matriculados.

La "Ley Joaquín" alcanza tanto a establecimientos públicos como privados y otorga un plazo de un año para adecuar las instalaciones una vez reglamentada la norma. La autoridad de aplicación será cada municipio.

Finalmente, establece que las compañías aseguradoras deberán exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad para otorgar cobertura a las instituciones.