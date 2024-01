El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, aseguró si bien el proyecto de ley ómnibus “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” no elimina los fondos fiduciarios pero sí serán puestos a revisión. Uno de ellos es para cumplir la "ley de zona fría".

Puede interesarte

La ley otorga un descuento de entre 30 y 40 por ciento para los usuarios de la red de gas natural en zonas frías como la Patagonia y el sur de la provincia de Buenos Aires.

La senadora de Unión por la Patria Liliana Schwindt citó a Chirillo quien dijo en el plenario de comisiones “que no elimina fondo fiduciario de la Ley de Zona Fría pero que es uno de los fondos a revisar o reconfigurar”.

"No se si es buena noticia, una ley que nos llevó tantos años de trabajo y reclamos, que fue producto de la participación y lucha popular beneficiando a tantas familias sea modificada por unos insensibles sentados calentitos en sus casas en el invierno. Muy triste que un fondo basado en la SOLIDARIDAD, porque se compone del aporte de todos los usuarios de gas del país y no de dinero del TESORO NACIONAL, por lo tanto NO ES SUBSIDIO, termine "modificado", planteó.

Y concluyó “Recordemos que esta ley sancionada en el 2021 y de la cual soy autora, incluyó a Olavarría y un territorio importante de la Provincia de Bs As y del país, hizo que la tarifa del gas se redujera entre un 30% y un 50%. Un porcentaje similar es el que volvería a recuperar la tarifa del gas si desaparece el beneficio. A eso deberían sumar el incremento que están pidiendo las distribuidoras y transportistas que ronda entre 400 y 700% con ajustes mensuales por inflación. La motosierra era para recortar este fondo evidentemente”.