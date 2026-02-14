El intendente de Pergamino salió a bancar todas las reformas de Milei: apoyó la laboral y la penal juvenil
Javier Martínez fijó una postura fuerte en redes. Respaldó la modernización laboral y la baja de edad de imputabilidad. Ambos proyectos avanzan en el Congreso.
El intendente de Pergamino, Javier Martínez, salió públicamente a respaldar las principales reformas impulsadas por el presidente Javier Milei, en un momento clave del debate legislativo.
Primero, el jefe comunal apoyó la reforma laboral, al sostener que “leyes de los 70 no van más” y que es necesario modernizar el sistema para terminar con el empleo en negro, bajar la informalidad y cuidar a las PYMES.
Luego, también se expresó a favor de la reforma penal juvenil. A través de su cuenta en X escribió: “Acompaño la baja de la edad de imputabilidad, quien delinque no puede andar por la calle. Pero también hay que aplicar penas efectivas para que se cumpla la detención. Ya no hay más excusas. Gran paso para el Congreso más reformista de la historia".
En el plano legislativo, la reforma laboral ya obtuvo media sanción en el Senado y fue girada a Diputados para su tratamiento. En paralelo, el proyecto para bajar la edad de imputabilidad consiguió media sanción en la Cámara de Diputados y ahora deberá ser debatido por el Senado.
Desde el norte bonaerense, Martínez se convirtió así en uno de los intendentes que más claramente se alineó con la agenda legislativa del Gobierno nacional, respaldando dos de las iniciativas más sensibles y debatidas del oficialismo.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión