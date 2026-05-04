La diputada bonaerense, Mónica Schlotthauer, y otros dos legisladores electos del Frente de Izquierda que viajaban en la flotilla Global Sumud fueron liberados tras estar detenidos 36 horas en un buque militar junto a más de 100 activistas.

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Estuvieron detenidos en el Mar Mediterráneo por parte de la Fuerza de Defensa Israelí mientras navegaban para llevar ayuda humanitaria a Gaza.

🇹🇷 Llegamos a Estambul ‼️



Nos recibieron del @idpgenelmerkezi seccion turca de la @UitCi pic.twitter.com/oPBRGx0amV — Mónica Schlotthauer (@monschlotthauer) May 1, 2026

Tras llegar a Estambul, la diputada argentina señaló a la prensa turca: “Fuimos torturadas por los soldados israelíes que nos secuestraron. Fuimos humilladas, maltratadas psicológicamente, pero no nos rendimos, y no nos rendiremos. Porque nuestros hermanos y hermanas palestinos lo sufren muchas veces. Palestina existe porque resiste. Y frente a ella están los soldados de un Estado que es una máquina de muerte. Estados Unidos, Europa y todos los países legitiman todas las políticas del Estado sionista con sus políticas hipócritas”.

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Es preciso mencionar que la diputada bonaerense por el FIT comenzó su navegación en la flotilla el pasado 15 de abril. Tras navegar por el Mar Mediterráneo junto a otras 66 embarcaciones, la delegación fue detenida a 700 millas de la Franja de Gaza. Tras ser liberados por la policía de Grecia, llegaron a Estambul, Turquía, para realizarse estudios médicos.

La legisladora provincial viajaba junto al legislador electo, Pablo Giachello (exvicepresidente de la Federación Universitaria La Plata, quien asumirá antes que termine el año) y la diputada nacional electa, Celeste Fierro.

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