La Justicia liberó a Adrián Marcelo Torres, “El Chelo”, cantante del Grupo Green, en la causa en la que a mediados de marzo fue detenido por una denuncia de abuso sexual, en su casa de Villa Fiorito.

Ads

La querella sostiene que durante la investigación realizó un show en el barrio porteño de La Boca. El abogado penalista Ignacio Barrios asumió la representación de Angélica Lilian Escalante, conocida en redes como “Dulce Lilian”, y horas atrás presentó formalmente el pedido de prisión preventiva contra Torres.

La acusación sostiene que el pedido se fundamenta en la gravedad de los cargos y en los antecedentes condenatorios del imputado. En el escrito se sumaron argumentos bajo el riesgo procesal que implicaría mantenerlo en libertad mientras avanza la investigación, según informó NA.

Ads

Además, se conoció que el pasado 3 de mayo, con la causa en trámite y el pedido de preventiva presentado, Torres se presentó junto al Grupo Green en un evento realizado en el barrio porteño de La Boca.

El músico fue detenido el 11 de marzo de 2026 en Villa Fiorito, acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado. Según informó la defensa de la víctima, la fiscal Lorena Pecorelli reunió distintas pruebas, entre ellas cámaras de seguridad, chats, audios y prendas entregadas para pericias genéticas.

Ads

Según la investigación, el presunto abuso habría ocurrido dentro del vehículo del cantante, quien cuenta con un condena cumplida en 2009 por abuso sexual agravado contra una menor de edad.