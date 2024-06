“Le enseñan a los chicos que esforzarse no tiene ningún beneficio y que no hacer nada no tiene ninguna consecuencia. Esta no es la Argentina que queremos”, dijo el Diputado bonaerense Agustín Romo en redes sociales sobre la no repitencia en las escuelas medias de la Provincia.

Por su parte, el legislador Nahuel Sotelo se expresó en similar sentido: “El gobierno de la Provincia de Buenos Aires a contramano de todo el país. Quieren esclavos no ciudadanos. Estas medidas esclavizan a una generación entera de jóvenes. Cuanta razón tiene Javier Milei cuando habla de darle libertad al pueblo”.

Sin embargo, el más duro fue el Diputado Nacional, aliado indispensable de Casa Rosada, José Luis Espert, quien sentenció: "Estos hijos de puta del kirchnerismo (no hay otro calificativo), transformaron al país en una villa miseria y ahora van por la gigantesca PBA destruyendo la educación, el vehículo más importante para ser libres y prósperos".