Libertarios contra therians, las personas que se autoperciben como animales
Luego de que el fenómeno comenzara a extenderse en el país, trascendió que se abrirá la primera escuela de therians de Argentina. El jefe de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la Provincia, Agustín Romo, pidió "prohibirla". "Ningún país serio puede tolerar que se promueva este tipo de trastornos mentales", dijo..
Este domingo se conoció que abrirá en el país la primera “escuela therians”, en el AMBA, donde se enseñará caminata, comportamiento, salto y ladridos. Se trata del crecimiento del fenómeno de humanos que imitan y se identifican con animales.
El legisladora bonaerense Agustín Romo salió rápidamente al cruce: “Hay que prohibirla. No, no me importa. Prohibirla. Sí”.
“Ningún país serio puede tolerar que se promueva este tipo de trastornos mentales”, sentenció el libertario.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión