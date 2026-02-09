Este domingo se conoció que abrirá en el país la primera “escuela therians”, en el AMBA, donde se enseñará caminata, comportamiento, salto y ladridos. Se trata del crecimiento del fenómeno de humanos que imitan y se identifican con animales.

El legisladora bonaerense Agustín Romo salió rápidamente al cruce: “Hay que prohibirla. No, no me importa. Prohibirla. Sí”.

“Ningún país serio puede tolerar que se promueva este tipo de trastornos mentales”, sentenció el libertario.

