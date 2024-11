El Consejero General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Diego Martinez, dialogó con LANOTICIA1.com sobre la polémica que se suscitó por la distribución en escuelas bonaerense de textos que incluyen contenido sexual explícito y temáticas consideradas inapropiadas.

Puede interesarte

“El gobierno presentó un catálogo. Ese catálogo tiene dos cuestiones. Una es que es indicativo, le dice a las escuelas que estos libros son para utilizar y los califica. De esos libros hay 70 que tienen que ser utilizados solo en el nivel superior de secundaria, cuarto, quinto y sexto”, explicó Martínez a este medio.

“Como el catálogo es indicativo, dentro de esos 70 libros para secundaria superior, hay 16 que se recomienda que su lectura esté mediada por un adulto o docente. Y de esos 16, hay 5 que tienen una indicación sobre violencia de género. Y ahí es donde está la discusión sobre algunas narrativas muy complejas”, precisó.

El tema generó impacto en la opinión pública y una fundación denominada, Natalio Morelli, denunció penalmente al el director general de educación bonaerense, Alberto Sileoni. El funcionario de Axel Kicillof defendió la propuesta:

“Esos no son libros de educación sexual, esta es una colección de literatura. No son libros para los estudiantes, son libros para las bibliotecas; consideramos que son herramientas para los docentes y los bibliotecarios. No se obliga a los estudiantes a leerlos”, aseguró Sileoni en Radio Mitre.

Según Martínez, el problema radica en el siguiente punto: “Una cosa es material para que trabajen los profesores y que estén en la escuela, en función de conocer o tal vez abordar alguna situación problemática, y otra que se indique como lectura para las escuelas de nivel secundario. Y eso no tuvo un plan. Y ese es el gran error del gobierno, no haber tenido un plan para el abordaje de estos textos”.

“Como no lo hicieron, y como no lo explican, están pagando el costo de sectores que son, entre comillas digo, reaccionarios a toda discusión sobre violencia de género o violencia sexual en las escuelas, cosa que hay que hacerlo porque esto pasa en las escuelas, le pasa a nuestros alumnos y se debe abordar de una manera correcta, que no es la que planteó el gobierno aquí”, sentenció.

Por último, Martínez, se refirió a los contenidos que encendieron la polémica:

“No estoy de acuerdo con los contenidos, pero yo no critico una obra literaria. Una obra literaria puede ser utilizada para distintas cuestiones educativas. Tenés que saber para qué y cómo lo vas a hacer. Y en este caso yo no está. No opiné sobre las obras literarias. No me corresponde porque además sería un acto de censura”, detalló.

“Creo que es innecesaria una narrativa tan explícita y tan cruda para trabajar el tema en las escuelas, pero eso es discutible, eso es discutible y no me estoy metiendo en ese tema”, cerró Martínez.