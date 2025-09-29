Con la publicación en el Boletín Oficial, el Ministerio de Transporte de la Provincia refrendó la extensión de la validez del “Certificado de Trámite Aprobado” hasta el 30 de noviembre, aplicable para quienes renueven u obtengan por primera vez la licencia de conducir.

Ads

Este se otorga en cada oficina de emisión de los 135 distritos bonaerenses, con la finalidad de que los conductores que han completado el trámite puedan circular sin haber recibido la licencia física.

El motivo por el cual no se provee el carnet se debe a los retrasos en la impresión, y esto generado por la falta de provisión de tarjetas plásticas por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que en definitiva afecta la emisión.

Ads

Con esta prórroga, los conductores bonaerenses deberán circular portando el Certificado de Trámite Aprobado, que acredita la finalización de la gestión administrativa, junto con la versión digital de la licencia disponible en la aplicación Mi Argentina.

Si bien el plazo vence el 30 de noviembre, puede suceder que se normalice la entrega de los plásticos y otorguen las licencias.

Ads

Desde el Ministerio de Transporte se ha señalado que esta medida busca evitar inconvenientes a los ciudadanos que han cumplido con sus trámites en tiempo y forma, pero que se encuentran imposibilitados de recibir su licencia ante los problemas señalados.

Por lo tanto, durante este período de prórroga, quienes tienen la responsabilidad de controlar las rutas y calles bonaerenses, deberán considerar válida la presentación del certificado, que incluye la información personal del conductor y la categoría habilitada, evitando así la imposición de sanciones.