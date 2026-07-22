Los cambios en el sistema de licencias de conducir profesionales impulsados por el Gobierno nacional abrieron un nuevo debate en la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, la diputada bonaerense Sofía Pomponio presentó un proyecto de ley para que determinados trabajadores vinculados a la seguridad y las emergencias puedan acceder de manera gratuita a la obtención, renovación o recategorización de sus registros profesionales.

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La iniciativa busca beneficiar al personal de la Policía Bonaerense, integrantes de bomberos voluntarios, trabajadores de Defensa Civil y quienes forman parte de los sistemas públicos de atención prehospitalaria, como el SAME, cuando necesiten contar con una licencia profesional para cumplir sus funciones.

El proyecto establece que la gratuidad alcance a todos los costos asociados al trámite, incluyendo tasas, aranceles, certificaciones, evaluaciones, estudios psicofísicos, cursos obligatorios y exámenes teóricos y prácticos requeridos por la normativa vigente.

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El impacto del nuevo sistema de licencias

La propuesta de Pomponio se presenta luego de la puesta en marcha del nuevo esquema para licencias profesionales, que generó críticas entre choferes y dirigentes por el aumento de los costos.

A partir de la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI), dispuesta por el Gobierno nacional mediante el Decreto 196/2025, las provincias pasaron a tener mayor participación en la emisión de las licencias para transporte de pasajeros y cargas.

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Con la nueva modalidad, los conductores de las categorías C, D y E deben realizar un examen psicofísico y un curso teórico-práctico en prestadores habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), antes de completar el trámite en los centros municipales.

Según las quejas planteadas por trabajadores del sector, el costo total del trámite puede pasar de unos $20.000 o $39.000 a cerca de $250.000, debido principalmente al valor de los estudios y capacitaciones obligatorias.

Kicillof modificó el sistema para obtener la Licencia de Conducir Profesional, cuyo trámite hoy ronda los $300.000.



Por eso, presenté un Proyecto de Ley para que quienes prestan servicios esenciales de emergencia puedan acceder a ella de manera GRATUITA. pic.twitter.com/ifcEf6bxiJ — Sofia Pomponio (@sofia_pomponio) July 21, 2026

Qué propone la iniciativa de Pomponio

El proyecto presentado por la legisladora marplatense establece un Régimen de Gratuidad para la Obtención y Renovación de Licencias de Conducir Profesionales del Personal de Seguridad y Emergencias de la Provincia de Buenos Aires.

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Entre los beneficiarios incluidos se encuentran:

Policías bonaerenses que necesiten licencia profesional por sus tareas.

que necesiten licencia profesional por sus tareas. Bomberos voluntarios que conduzcan vehículos afectados al servicio.

que conduzcan vehículos afectados al servicio. Personal de Defensa Civil provincial y municipal.

provincial y municipal. Trabajadores de los sistemas públicos de emergencias y urgencias, incluido el SAME.

La iniciativa aclara que la gratuidad no elimina los requisitos exigidos para acceder al registro. Es decir, los beneficiarios deberán continuar cumpliendo con las evaluaciones de aptitud psicofísica, capacitaciones y exámenes establecidos por la normativa nacional y provincial.

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El argumento detrás del proyecto

Desde el entorno de Pomponio sostienen que quienes utilizan vehículos profesionales para tareas esenciales no deberían afrontar un costo económico adicional para poder desarrollar funciones vinculadas al servicio público.

El proyecto propone que el Ministerio de Transporte bonaerense sea la autoridad de aplicación y que pueda avanzar en convenios con organismos nacionales, provinciales y municipales para garantizar su implementación.

Mientras tanto, el nuevo sistema continúa generando reclamos entre conductores profesionales y desde la Provincia analizan eventuales modificaciones en su puesta en marcha debido a las dificultades operativas detectadas durante las primeras semanas.