El Gobierno de la provincia de Buenos Aires introdujo cambios en el régimen de licencias de conducir profesionales que alcanzan a quienes manejan camiones pesados y vehículos de emergencia. La modificación permite que determinados conductores tramiten sus registros bajo las condiciones establecidas por la normativa bonaerense, con distintos alcances de circulación según la categoría.

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La medida quedó formalizada mediante el Decreto 2309/2026, firmado por el gobernador Axel Kicillof y publicado este jueves en el Boletín Oficial. La norma aprueba una adenda al convenio que la Provincia había firmado con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para la emisión de licencias profesionales de las clases C, D y E.

Uno de los cambios centrales es la incorporación de la subclase C2 al listado de licencias que la Provincia puede emitir con alcance jurisdiccional. Esto significa que los conductores habilitados en esa categoría podrán tramitar su registro bajo las reglas bonaerenses, siempre que realicen actividades exclusivamente dentro del territorio provincial. La licencia deberá incluir la leyenda "Jurisdiccional" y no habilitará a circular profesionalmente fuera de Buenos Aires.

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La otra modificación alcanza a la subclase D4, correspondiente a conductores de vehículos de servicios de urgencia y emergencia. En este caso, la Provincia podrá emitir licencias de carácter interjurisdiccional aplicando los requisitos previstos por la Ley provincial 13.927 y su reglamentación para las categorías profesionales.

De esta manera, los registros D4 tendrán validez para circular entre distintas jurisdicciones, pero sus conductores podrán cumplir las exigencias establecidas por la normativa bonaerense. La disposición también contempla las subclases complementarias A, B y C.

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La adenda fue acordada entre el Ministerio de Transporte bonaerense y la ANSV. El resto de las condiciones del convenio original, aprobado por el Decreto 3153/25, continuará vigente en todo aquello que no haya sido modificado.