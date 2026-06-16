“El apriete del periodismo hacia (Manuel) Adorni es espantoso. Están extorsionándolo: o renunciás o vamos a perseguirte a vos y a tu familia”, expresó Lilia Lemoine en redes sociales.

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"Es un espanto que sean tan mierda", completó.

Luego, la legisladora redobló la apuesta y lanzó: “2027 puede ser el fin de la pauta estatal. El periodismo está por quedarse sin su porción de impuestos. Si creíamos que la casta política se volvía loca cuando le tocás sus privilegios, ¡imaginate la periodística!”.

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Adorni está siendo investigado por enriquecimiento ilícito a raíz de una serie de denuncias por inconsistencias entre sus gastos y sus ingresos. Muchos oficialistas también le han pedido públicamente la renuncia.

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