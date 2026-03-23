“A ver si entienden... yo quiero que se metan conmigo. Yo no tengo familia. No tengo pareja hace mucho. Y mi caniche falleció en 2025. No pueden lastimar a mis seres queridos ni extorsionarme con mis afectos... ni mi pasado. Vengan, tengo algo para ustedes”, expresó este sábado Lilia Lemoine en redes sociales, y adjuntó una foto suya subida de tono.

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Le llovieron las críticas, vinculadas principalmente a sus imágenes y a su rol como Diputada Nacional. Un usuario, en este marco, la acusó de “pornificar” la política.

La legisladora respondió sin miramientos: “Pornográfico es que hayan matado a Juan Castro por tener fotos de CFK saliendo de un telo, mami”.

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Pornográfico es que hayan matado a Juan Castro por tener fotos de CFK saliendo de un telo mami... — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) March 22, 2026

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