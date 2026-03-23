Lilia Lemoine aseguró que mataron al periodista Juan Castro "por tener fotos de Cristina Kirchner saliendo de un telo"
La siempre polémica Diputada libertario publicó este fin de semanas fotos hot de su propia producción. Recibió fuertes críticas, e intentó defenderse con escandalosas declaraciones.
“A ver si entienden... yo quiero que se metan conmigo. Yo no tengo familia. No tengo pareja hace mucho. Y mi caniche falleció en 2025. No pueden lastimar a mis seres queridos ni extorsionarme con mis afectos... ni mi pasado. Vengan, tengo algo para ustedes”, expresó este sábado Lilia Lemoine en redes sociales, y adjuntó una foto suya subida de tono.
Le llovieron las críticas, vinculadas principalmente a sus imágenes y a su rol como Diputada Nacional. Un usuario, en este marco, la acusó de “pornificar” la política.
La legisladora respondió sin miramientos: “Pornográfico es que hayan matado a Juan Castro por tener fotos de CFK saliendo de un telo, mami”.
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