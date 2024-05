Una de las diputadas mas polémicas dentro de la Libertad Avanza volvió a ser noticia luego de que este jueves contara que “ahora que el país ya cambió” podría tener hijos. Cabe recordar que Lilia Lemoine ya había manifestado su decisión de maternar en diciembre el año pasado.

En aquella ocasión, aún como diputada electa, realizó una extensa publicación en sus redes sociales relatando que en 2022 congeló sus óvulos y vinculándolo con el triunfo de Javier Milei expresó: “Así que como muchos otros argentinos que hoy comienzan a soñar con recuperar sus proyectos de vida, yo también”.

“Tengo 43 años, extendí demasiado el tiempo de espera para ser madre, ocupada con dar batalla cultural o trabajar para tener un presidente libertario... Al fin fue posible”, detalló a pocos días de la asunción del nuevo Gobierno.

“Tener óvulos congelados y SABER el tiempo aproximado de fertilidad que me quedaba me ayudó a concentrarme en la ardua misión que emprendí con mis compañeros", expresó en ese momento respecto a la campaña electoral.

En esa misma línea, este jueves confirmó sus deseos de ser madre y dijo: “Mis sueños no están puestos en la política ahora, porque yo dije, quiero que el país cambie para poder tener hijos acá y tener la esperanza de que se queden y no se vayan, y ya que está hecho eso”.

Consultada por el conductor del programa Laca Stream respecto a si completaría su mandato en la Cámara Baja, primero dudó y dijo: “Ahora eso no está, no sé, no sé”.

Aunque inmediatamente agregó: “A ver, se puede pedir licencia, no como dice la izquierda que vamos a trabajar hasta el último, vamos a tener que parir en nuestra banca, como decía Bregman”. Y afirmó que en ese caso “pediré licencia, está Lourdes Palaveccino detrás y entraría ella en mi lugar”.