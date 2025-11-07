La Justicia decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), láctea que elaboraba los yogures, flanes y postres de la marca SanCor, con las etiquetas Shimy, Sancorito, Sublime, Flanes Caseros SanCor, Vida, Yogs y Primeros Sabores.

La principal planta operaba en Arenaza (Lincoln), localidad de apenas 1300 habitantes, situada a 35 kilómetros de la ciudad cabecera, donde empleaba a 180 personas mientras que otras 200 trabajaban en la fábrica y el centro de distribución que la firma mantenía en Córdoba.

La decisión del juez Federico Güerri, titular del Juzgado Comercial 29, dispuso la liquidación final de la compañía y el cierre definitivo de sus instalaciones. Su red logística abarcaba 165 distribuidores y permitía el abastecimiento semanal de 70.000 comercios en todo el país.

ARSA había sido vendida por Sancor a Vicentin en 2016, por unos 100 millones de dólares. La disolución de la empresa se activó tras el fracaso del concurso preventivo abierto en abril de 2024. Aunque se mencionaron posibles interesados en el salvataje —entre ellos, Inverlat (dueño de Havanna), Werthein y CarVal—, ninguno presentó una oferta formal. Durante los últimos meses, ARSA acumuló múltiples incumplimientos.

Ahora era gerenciada por los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, que manejan La Suipachense - que también atraviesa una crisis - mediante Maralac S.A.

El golpe final llegó en mayo, cuando la compañía anunció que detendría sus operaciones de forma transitoria para reorganizarse. Sin embargo, la reactivación nunca ocurrió.

Durante todo este tiempo se sucedieron pagos de salarios parciales, salteados, en cuotas y demorados. También se suman tres años y medio sin aportes a la obra social.