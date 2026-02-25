Tras el fracaso del concurso preventivo, la Justicia confirmó la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA) que había sido decretada en noviembre.

La láctea elaboraba los yogures, flanes y postres de la marca SanCor, con las etiquetas Shimmy, Sancorito, Sublime, Flanes Caseros SanCor, Vida, Yogs y Primeros Sabores.

La medida ratificada en las últimas horas, pone fin a un extenso proceso de crisis que culminó con el despido de casi de 380 trabajadores. La principal planta operaba en Arenaza (Lincoln), localidad de apenas 1300 habitantes, situada a 35 kilómetros de la ciudad cabecera, donde empleaba a 180 personas mientras que otras 200 trabajaban en la fábrica y el centro de distribución que la firma mantenía en Monte Cristo (Córdoba).

Mientras su red logística abarcaba 165 distribuidores y permitía el abastecimiento semanal de 70.000 comercios en todo el país.

La decisión judicial se produjo tras el fracaso del concurso iniciado en abril de 2024.

La empresa, que había sido adquirida por un holding vinculado al Grupo Vicentin, arrastraba importantes deudas con proveedores, transportistas y trabajadores. Desde 2023 registraba demoras en el pago de salarios y reiteradas suspensiones.

El magistrado Federico Güerri, subrogante del Juzgado Comercial 29 donde tramita la quiebra, aprobó el retiro de maquinarias que otras empresas habían otorgado a ARSA mediante diversos contratos.

Era gerenciada por los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, que manejan La Suipachense mediante Maralac S.A. El golpe final llegó en mayo, cuando la compañía anunció que detendría sus operaciones de forma transitoria para reorganizarse. Sin embargo, la reactivación nunca ocurrió.

Cuando se presentó a concurso, ARSA apuntó contra la situación económica de entonces, con caída del consumo y un arrastre de inflación que encarecía la materia prima y mano de obra, sumado a políticas del anterior gobierno que enumeró, como el control de precios.