El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Tandil presentó un proyecto para prohibir la actividad de los denominados “trapitos” o cuidacoches en la ciudad. La iniciativa fue cuestionada por el concejal de Fuerza Patria, Federico Martínez, quien consideró que el debate debería centrarse en la seguridad y no solamente en prohibir una actividad.

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En declaraciones citadas por El Eco de Tandil, Martínez calificó la propuesta encabezada por Gonzalo Santamarina como “una vendida de humo” y sostuvo que busca generar impacto en la opinión pública. “Si un cuidacoches comete un ilícito, debe ser tratado como un delincuente bajo el rigor de la ley”, afirmó.

El concejal planteó que la actividad podría ser regulada por el Municipio, para conocer quiénes la ejercen y determinar si cuentan con antecedentes, en lugar de avanzar directamente con una prohibición.

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En paralelo, Martínez presentó el programa Plazas Seguras, una iniciativa que busca reforzar la seguridad nocturna en los espacios públicos mediante la articulación de cámaras de videovigilancia, la Secretaría de Protección Ciudadana y el programa Centinela.

Según explicó, el objetivo es recuperar las plazas para los vecinos y reforzar la presencia preventiva del Estado municipal, con medidas como mejoras en la iluminación y una mayor coordinación de los recursos de seguridad.

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