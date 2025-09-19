El Primer Festival de Jazz de San Nicolás será un encuentro internacional que celebra la diversidad del jazz en la ciudad bonaerense donde Bill Evans dejó su huella histórica, reuniendo grandes figuras y talentos locales.

Organizado por DESA, principal accionista de EDEN, con el apoyo de la Municipalidad local, y con dirección artística de Nico Sorín, el encuentro se celebrará en cinco sedes especialmente acondicionadas para esta oportunidad: Teatro San Nicolás (con capacidad para 700 espectadores, De la Nación 346), Villa Rocca (Pellegrini 72) y Esquina Menchaca (León Guruciaga y J. M. de Rosas), Colegio de Abogados San Nicolás (Bartolomé Mitre 133), Auditorio Casa del Acuerdo (De la Nación 143).

El festival busca fortalecer la identidad cultural de la ciudad, promover el turismo y generar un espacio de encuentro diverso. “El jazz es libertad y la diversidad fue el criterio para armar la grilla”, dijo Sorín.

Artistas destacados:

The Bad Plus (EE.UU.), cuarteto que fusiona jazz, rock y pop.

Chris Cain & Nasta Super Band, blues de alto vuelo con el guitarrista y cantante californiano.

Hugo Fattoruso & Barrio Sur, con la fuerza de los tambores afrouruguayos.

Javier Malosetti y la Experiencia científico-musical, un cuarteto junto a Ramiro Flores en saxo, Juan Canosa en trombón y Sergio Verdinelli en batería, la formación original de la banda con vientos y rítmica.

Ensamble Bill Evans, tributo al pianista en el mismo teatro donde tocó en 1979

Lito Vitale Trío, referente de la fusión argentina.

Mono Fontana y Sergio Verdinelli, dúo de culto.

Yamile Burich y Mapu (Flores, Jacinto, González).



Escena local: Leo Postolovsky, Hugo Giménez, Francisco Nava, Groove Fandango y la jam final con “Colo” Silva.



Actividades paralelas: Muestra fotográfica de Pablo Astudillo: “Expresiones” del Jazz. Exposición de luthería de Elias Cernadas y Wenceslao Lagar.