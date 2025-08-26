El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, ha anunciado la creación de la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA), una plataforma digital que permitirá centralizar en un único sistema todos los pagos relacionados con la radicación y transferencia de automóviles.

Esta medida, oficializada mediante la Resolución (MJ) 572/2025, fue publicada en el Boletín Oficial este martes y entrará en vigencia el 1° de noviembre próximo.

La VUPRA simplificará significativamente los trámites al ofrecer un portal donde los usuarios podrán realizar el pago de aranceles registrales nacionales, impuestos provinciales, tasas municipales y multas de tránsito. Cada transacción generará un comprobante único digital, que incluirá un código identificador y trazabilidad electrónica que, de acuerdo a lo informado, “garantizará la seguridad jurídica y la transparencia en las operaciones”.

Además, el sistema facilitará el cumplimiento fiscal al evitar que los contribuyentes deban acudir a múltiples dependencias para realizar sus pagos. Importante destacar es que la falta de liquidación de impuestos o multas locales no obstaculizará el trámite registral, aunque será indispensable abonar los aranceles nacionales.

