La visita del papa León XIV a la Argentina comienza a entrar en una etapa decisiva. Este domingo llegará a Buenos Aires una delegación oficial de la Santa Sede que tendrá entre sus principales tareas avanzar sobre los detalles logísticos y de seguridad del viaje que el Pontífice realizará entre el 8 y el 11 de noviembre.

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Y para la provincia de Buenos Aires hay un punto central ya confirmado: Luján será la única escala bonaerense del recorrido papal.

La jornada está prevista para el miércoles 11 de noviembre, cuando León XIV llegará a la ciudad para encabezar una celebración en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Será el último tramo de su visita a la Argentina antes de continuar su gira hacia Perú. El programa general contempla además actividades en Buenos Aires y Córdoba.

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La llegada de la avanzada vaticana permitirá ahora comenzar a definir algo que todavía permanece abierto: el recorrido exacto que realizará el Papa en Luján, los accesos, los sectores destinados a los fieles y el dispositivo de seguridad que acompañará la jornada.

La delegación oficial de la Santa Sede arribará durante la tarde al Aeroparque Jorge Newbery y permanecerá en el país para trabajar junto con las autoridades argentinas sobre los distintos escenarios de la visita.

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La misión revisará las condiciones de los lugares previstos, los desplazamientos del Pontífice y los aspectos vinculados con la seguridad. La llegada estará acompañada por un operativo especial que incluye custodia policial y controles preventivos.

El desembarco de esta comitiva marca así un cambio de etapa: después de semanas de anuncios y reuniones, la organización comienza a trasladarse al territorio para definir los detalles que permitirán concretar la visita.

Luján, el gran punto bonaerense

Para la provincia, el acontecimiento tendrá su centro en la ciudad de Luján. La presencia de León XIV en la Basílica de Nuestra Señora de Luján será uno de los momentos centrales de su estadía argentina y se espera una importante movilización de fieles hacia la ciudad.

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Aunque el esquema general está definido, todavía resta precisar el llamado “itinerario fino”: por dónde ingresará la comitiva, cómo será el desplazamiento del Papa, qué sectores quedarán habilitados para el público y cómo se organizarán los accesos y las zonas de seguridad.

Es justamente uno de los aspectos que la delegación que llega este domingo deberá analizar junto con las autoridades locales y nacionales. La Iglesia había señalado que la jornada en Luján contempla una celebración multitudinaria en la Basílica, mientras que otros detalles de la actividad permanecen sujetos a la coordinación final.

Un recorrido que conectará Buenos Aires, Córdoba y Luján

León XIV permanecerá en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira sudamericana que también incluirá Uruguay y Perú. El esquema general anunciado por el Vaticano contempla Buenos Aires, Córdoba y Luján. El Papa tendrá como base durante su estadía la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires.

El lunes 9 estará concentrado en Buenos Aires, mientras que el martes 10 será el turno de Córdoba. El miércoles 11 llegará a Luján para la última jornada de su paso por el país.

Sin embargo, buena parte de la agenda concreta todavía está siendo ajustada. Entre las actividades que se analizan aparecen encuentros con distintos sectores sociales, religiosos, jóvenes y personas privadas de la libertad, aunque no todos esos puntos están confirmados oficialmente.

La provincia se prepara para una movilización masiva

La visita a Luján tendrá además un impacto logístico importante. La ciudad es uno de los principales destinos de peregrinación religiosa del país y la presencia del Papa podría generar una movilización extraordinaria de fieles. Por eso, uno de los principales desafíos será organizar los accesos y el tránsito en las rutas y caminos que conducen a la ciudad, además de establecer corredores de seguridad y sectores de concentración.

El Gobierno nacional ya trabaja con autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba en la organización general de la visita. La llegada de la misión de la Santa Sede permitirá profundizar ahora ese trabajo sobre cada uno de los lugares incluidos en el recorrido.

La visita de León XIV será la primera del actual Pontífice a la Argentina y significará el regreso de un Papa al país después de casi cuatro décadas. El Vaticano anunció oficialmente que el viaje apostólico se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre e incluirá Uruguay, Argentina y Perú. En el tramo argentino, las ciudades incluidas son Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Ahora, con la llegada de la avanzada vaticana, comienza una nueva cuenta regresiva. En Luján, el desafío será convertir una visita de enorme dimensión religiosa e institucional en un operativo capaz de recibir a miles de personas, garantizar el acceso de los fieles y asegurar el recorrido del Papa por la ciudad. Y buena parte de esas respuestas comenzará a definirse desde este domingo.