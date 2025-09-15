La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) convocó al público para participar de la 42ª edición de “La Noche de la Pizza y la Empanada®”, el encuentro gastronómico más federal y esperado del calendario.

Los argentinos tendrán la oportunidad de disfrutar de promociones imperdibles en pizzerías y casas de empanadas de todo el territorio nacional.

Los comercios adheridos y las promos que ofrecen se actualizan diariamente en: https://lanochedelapizzaylaempanada.com.ar/ Bahía Blanca, Tandil, Junín, Mar del Plata, San Nicolás, costa atlántica y localidades del conurbano tendrán locales adheridos.

Como cada año, la propuesta incluye descuentos del 50% en pizzas y 3x2 en empanadas, con la posibilidad de que cada comercio defina si las promociones se aplican en salón, delivery o take away, y qué medios de pago acepta.

APYCE invita a todos los comercios que elaboren y vendan pizzas o empanadas, sean o no socios de la entidad, a sumarse sin costo. Allí los locales adheridos quedarán registrados en un mapa interactivo que permitirá a los consumidores encontrar fácilmente las pizzerías participantes y sus promociones.

En ediciones anteriores, más de 1.500 locales en todo el país formaron parte de la iniciativa, logrando duplicar o incluso triplicar sus ventas en una sola noche.

Además, el evento alcanza cada año una gran difusión en medios nacionales, redes sociales y vía pública, lo que convierte a cada comercio adherido en protagonista de una campaña con alcance masivo.