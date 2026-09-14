Este año, Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) vuelve a convocar a toda la Argentina a ser parte de la celebración, donde familias, amigos y amantes de la buena mesa se encuentran, provincia por provincia, para disfrutar juntos de la pizza y la empanada.

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Se trata de la 43ª edición de “La Noche de la Pizza y la Empanada®”, el encuentro gastronómico que se celebra en todo el país este martes (15 de septiembre) a partir de las 19 horas.

Ese día, se podrá disfrutar de promociones imperdibles en pizzerías y casas de empanadas de todo el territorio nacional. Como cada año, la propuesta incluye descuentos del 50% en pizzas y 3x2 en empanadas, con la posibilidad de que cada comercio defina si las promociones se aplican en salón, delivery o take away, y qué medios de pago acepta.

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Los comercios adheridos -récord de inscriptos- de todo el país ya pueden visualizarse en el mapa con geolocalización disponible en https://lanochedelapizzaylaempanada.com.ar/locales

Como antesala de la gran noche, este lunes (14 de septiembre) APYCE convocó a los fans de la pizza a acercarse a la esquina de Cerrito y Diagonal Norte (Plaza Astor Piazolla frente al Obelisco) para disfrutar de una degustación de pizza, en la que se elaboran 5.000 porciones de pizza y empanadas en vivo. Lo recaudado será destinado íntegramente a beneficio de "Exploradores Argentinos Don Bosco - Batallón 44", de la ciudad de San Justo.

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APYCE invitó a todos los comercios que elaboren y vendan pizzas y/o empanadas, sean o no socios de la entidad, a sumarse sin costo a “La Noche de la Pizza y la Empanada®”. Allí los locales adheridos quedarán registrados en un mapa interactivo que permitirá a los consumidores encontrar fácilmente las pizzerías participantes y sus promociones.

Más de 1.500 locales gastronómicos de todo el territorio argentino que se suman a esta propuesta, muchos de los cuales reportan haber duplicado e incluso triplicado su facturación en una sola jornada. A esto se suma la cobertura que el evento genera año a año en medios de comunicación de alcance nacional, plataformas digitales y espacios de vía pública.