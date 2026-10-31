Aldosivi jugará la próxima temporada en la Primera Nacional. La derrota por 2 a 1 ante Racing en Avellaneda terminó de sentenciar el descenso del equipo marplatense, que no pudo sostener la categoría después de dos temporadas en Primera División.

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El resultado representa un duro golpe para el fútbol de Mar del Plata, que pierde a uno de sus dos principales representantes en la máxima categoría. El Tiburón llegó a la recta final del campeonato con la ilusión de salvarse, pero no consiguió el resultado que necesitaba para mantener la esperanza.

El equipo dirigido por Javier Sanguinetti salió a jugar de igual a igual ante Racing y consiguió ponerse en ventaja a los 20 minutos del primer tiempo. Andrés Vombergar ganó de cabeza después de un córner y desató el festejo de los marplatenses.

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💔🇦🇷 Las LÁGRIMAS de los jugadores de Aldosivi luego de confirmarse su descenso. https://t.co/XLJ5chfeCm — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 31, 2026

Sin embargo, la alegría duró apenas cuatro minutos. Adrián Martínez aprovechó una pelota después de un lateral y, con una volea, marcó el empate para la Academia. El encuentro se fue al descanso con Aldosivi todavía en partido y con chances de conseguir un resultado positivo.

En el complemento, Racing encontró la ventaja a través de Ignacio Rodríguez, que convirtió un penal a los 15 minutos. La infracción de Joaquín Pombo fue advertida por el VAR y el árbitro Nazareno Arasa sancionó la pena máxima.

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A partir de allí, Aldosivi fue en busca del empate y dejó todo en la cancha. Andrés Chávez tuvo un remate que pasó muy cerca del palo izquierdo, mientras que Alan Sosa estuvo cerca de marcar con un disparo que dio en el travesaño.

Final del partido. Con este resultado, nuestro plantel profesional jugará el próximo año en la Primera Nacional del fútbol argentino. Ya lo hemos demostrado: juntos sabemos salir adelante. Vamos por lo que viene Tiburón 💚 https://t.co/OyAfzKXcfY — Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) October 31, 2026

La última oportunidad fue todavía más dramática: en medio de un amontonamiento, los defensores de Racing consiguieron despejar la pelota hasta cuatro veces sobre la línea y evitaron el empate.

El pitazo final dejó una imagen de tristeza e impotencia, con varios futbolistas de Aldosivi tendidos en el césped y entre lágrimas. El equipo marplatense peleó hasta el último minuto, pero no alcanzó.

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Ahora, el Tiburón deberá afrontar el desafío de reconstruirse en la Primera Nacional y buscar el regreso a la máxima categoría.