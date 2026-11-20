El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el regreso de las lluvias y tormentas para este viernes 20 de noviembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mientras que el mal tiempo también podría resurgir en el sábado 21 a la noche.

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En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense este viernes hacia la noche volverían los chaparrones (40% de probabilidad), mientras la temperatura descenderá nuevamente a 19°C con viento noroeste.

A partir del sábado 21 de noviembre, las condiciones meteorológicas se estabilizarán en todo el AMBA. El día comenzará con cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana, pasando a parcialmente nublado hacia la tarde y la noche, con una mínima de 17°C, una máxima de 27°C y vientos del oeste al sudoeste. Sin embargo, el SMN también prevé chances de precipitaciones a la noche aunque más bajas (10 - 40%) con viento del este y temperatura rondando los 22°C.

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Para el domingo 22 continuará el tiempo estable con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Se espera una temperatura mínima de 16°C, una máxima de 26°C y vientos del sur al sudoeste de hasta 22 km/h.

El cierre del fin de semana largo, el lunes 23 de noviembre, será el día más caluroso del período, con un pico térmico de 29°C tras una mañana fresca de 18°C. El cielo estará algo nublado en la madrugada y parcialmente nublado el resto del día, con vientos del norte al noreste.

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El martes 24 está prevista una jornada ventosa (sudoeste) con posterior descenso de las temperaturas mínimas hacia el miércoles 25.

Mar del Plata

El SMN anticipa para este sábado 21 una jornada con condiciones variables en Mar del Plata. Durante la madrugada se esperan chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%, mientras que por la mañana el cielo estará parcialmente nublado y sin lluvias. Por la tarde aumentará la nubosidad, con una temperatura máxima de 21°C, y hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C y los 21°C, con vientos leves a moderados del sudoeste, oeste y sudeste.

Para el domingo 22 se prevé una jornada inestable, con tormentas aisladas y chaparrones durante la madrugada y la mañana, y nuevas precipitaciones posibles por la tarde. La temperatura irá de los 12°C a los 20°C. Hacia la noche mejorarán las condiciones, con cielo parcialmente nublado.

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En tanto, el lunes 23 se presentará sin lluvias, con cielo parcialmente nublado durante la primera mitad del día y mayormente nublado por la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 23°C.

Villa Gesell

El SMN anticipa para este sábado 21 una jornada con condiciones variables. Durante la madrugada se esperan chaparrones, con una probabilidad de que ocurran entre el 10% y el 40%. Por la mañana el cielo estará parcialmente nublado, mientras que por la tarde se presentará mayormente nublado. Hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas. La temperatura oscilará entre los 12°C de mínima y los 22°C de máxima, con vientos leves a moderados del sudeste.

Para el domingo 22 se prevé una jornada inestable, con tormentas aisladas durante la madrugada, chaparrones por la mañana y nuevas tormentas aisladas por la tarde. La probabilidad de precipitaciones alcanzará entre el 40% y el 70% durante las primeras horas del día. Hacia la noche mejorarán las condiciones, con cielo parcialmente nublado y bajas chances de lluvia. Las temperaturas irán de los 12°C a los 21°C, con vientos de direcciones variables.

En tanto, el lunes 23 se presentará sin probabilidades de precipitaciones, con cielo parcialmente nublado durante la primera mitad del día y mayormente nublado por la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 23°C.

Junín

En Junín, se prevé para este sábado 21 una jornada con nubosidad variable. Durante la madrugada el cielo estará mayormente nublado, mientras que por la mañana se presentará parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde y la noche podrían registrarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. La temperatura alcanzará una máxima de 26°C. La mínima será de 14°C. Los vientos serán leves a moderados, con predominio del sudoeste durante la segunda mitad del día.

Para el domingo se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, con cielo ligeramente nublado durante la madrugada y la noche, y algo nublado por la mañana y la tarde. No se prevén precipitaciones y las temperaturas oscilarán entre los 14°C y los 26°C, con vientos del sur y sudoeste.

En tanto, el lunes continuará sin lluvias, con cielo parcialmente nublado durante la primera mitad del día y mayormente nublado hacia la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima alcanzará los 26°C.

Bahía Blanca

Este sábado 21 de noviembre la jornada se presentará con nubosidad variable. Durante la madrugada el cielo estará mayormente nublado, mientras que por la mañana se presentará parcialmente nublado, sin probabilidades de precipitaciones. Hacia la tarde y la noche podrían desarrollarse tormentas aisladas, con una probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40%. La temperatura oscilará entre los 10°C de mínima y los 25°C de máxima. Los vientos serán leves del noroeste durante la primera mitad del día y aumentarán su intensidad por la tarde, con velocidades de entre 23 y 31 km/h, para luego rotar al sudoeste.

Para el domingo se espera una mejora en las condiciones, con cielo ligeramente nublado durante la madrugada y la noche, algo nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde. No se prevén lluvias y las temperaturas irán de los 12°C a los 23°C. Se destacan los vientos del noroeste durante la madrugada, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

En tanto, el lunes se presentará con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima llegará a los 26°C.