Después de varios días con temperaturas primaverales, el tiempo cambió en la provincia de Buenos Aires. Este domingo comenzó con lluvias y tormentas en distintos sectores y se espera un período de inestabilidad que se extenderá durante las próximas 72 horas.

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Según un informe publicado por Meteored, el avance de un frente frío y el desarrollo de una ciclogénesis generarán lluvias y tormentas de intensidad variable sobre la región Pampeana. En territorio bonaerense, las primeras áreas afectadas se ubican principalmente hacia el noroeste, mientras que la inestabilidad se extenderá durante el lunes y martes.

Domingo con lluvias y tormentas

Para este domingo se esperan precipitaciones y tormentas aisladas en diferentes sectores de la Provincia. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas para algunas zonas bonaerenses, con posibilidad de lluvias intensas en períodos cortos, ráfagas y ocasional caída de granizo.

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Meteored había anticipado que el cambio comenzaría durante la madrugada y que las precipitaciones tendrían intensidad variable. Para el noroeste bonaerense se estiman acumulados de entre 20 y 50 milímetros, aunque pueden ser superiores de manera puntual.

Lunes y martes, más inestabilidad y viento

La inestabilidad continuará durante el lunes, con lluvias y tormentas que podrían afectar distintos sectores de la Provincia. De acuerdo con el pronóstico, Buenos Aires estará entre las zonas con mayor actividad meteorológica durante el comienzo de la semana.

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El martes será una jornada de transición. Con el avance del sistema, las lluvias comenzarán a retirarse y el viento rotará hacia el oeste y sudoeste. Las ráfagas podrían superar los 60 km/h en sectores del interior provincial y alcanzar valores de entre 70 y 75 km/h en la costa atlántica bonaerense.

Por eso, ante la posibilidad de viento fuerte, se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados, como macetas, toldos y lonas, y seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.

Después de las lluvias, vuelve el frío

El ingreso de aire más frío provocará un descenso de las temperaturas entre miércoles y jueves. Las mañanas volverán a presentar registros bajos y las máximas se ubicarán por debajo de los valores de los últimos días.

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El descenso será, sin embargo, temporario. Meteored prevé una recuperación de las temperaturas hacia el viernes, cuando los vientos vuelvan a rotar al sector norte.

El escenario todavía presenta diferencias respecto de la ubicación de los mayores acumulados, por lo que tanto Meteored como el SMN recomiendan seguir las actualizaciones del pronóstico y las alertas oficiales.