Thiago Vera, el joven de 19 años que había sido víctima de un grave accidente en el skatepark de Mar del Plata el pasado 22 de junio, recibió este viernes el alta médica y regresó a su casa junto a su familia.

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Después de 67 días internado en el Hospital Interzonal General de Agudos, 50 días de ellos en terapia intensiva., Thiago comenzó una nueva etapa de recuperación acompañado por sus seres queridos y profesionales de la salud.

El joven todavía deberá afrontar nuevas intervenciones médicas, entre ellas una operación en la pierna y otra en la cabeza, por lo que continuará con su proceso de recuperación.

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Además, ya comenzó a hablar con mayor fluidez, mantenerse consciente y practicar ponerse de pie, por lo que está a pocos días de volver a caminar.

El joven fue uno de los heridos de mayor gravedad en el siniestro, cuando un colectivo de la línea 532 perdió el control, subió a la vereda y atropelló a varias personas. El hecho provocó la muerte de Guadalupe Merlos, de 18 años, y dejó a otros seis heridos.

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