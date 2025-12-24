Una precipitación excepcional de 80 milímetros en menos de una hora provocó este martes serias complicaciones en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El fenómeno, calificado como “muy puntual” por las autoridades provinciales, generó anegamientos, cortes de energía eléctrica y un operativo de rescate, especialmente en la autopista Panamericana, donde decenas de automovilistas quedaron atrapados por la subida del agua.

Según informó el titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, las zonas más afectadas fueron los partidos de San Isidro, Vicente López, San Martín y Tres de Febrero. “Cayeron 80 milímetros en menos de una hora, algo que no estaba previsto en los pronósticos, por lo que las defensas y la circulación estaban bajas”, explicó el funcionario en diálogo con el canal TN.

El tramo más crítico se registró sobre la Panamericana, donde el agua cubrió por completo la calzada y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia. En total, se realizaron más de 30 rescates de vehículos, muchos de ellos con personas que decidieron permanecer dentro de los autos ante la imposibilidad de desplazarse. “Lo recomendable es no bajar del vehículo, salvo que el nivel del agua supere los dos metros”, indicó García, quien destacó que el operativo fue exitoso y no se registraron víctimas fatales ni heridos.

En las tareas de asistencia participaron agentes de Defensa Civil, efectivos de la Policía Bonaerense y dotaciones de Bomberos de San Isidro y de municipios vecinos. Las labores se extendieron durante toda la tarde y hasta entrada la noche, con equipos municipales que también brindaron ayuda a los vecinos damnificados mediante la entrega de colchones, agua y otros materiales.

El impacto del temporal fue especialmente llamativo si se tiene en cuenta que en zonas como San Fernando suele llover alrededor de 110 milímetros durante todo el mes de diciembre, una cifra que casi se alcanzó en apenas una hora. En ese sentido, García remarcó la necesidad de reforzar las tareas de prevención y mantenimiento: “Hay muchas obras que están paralizadas y trabajos básicos que deberían hacerse con anticipación”.

En el partido de San Martín, el municipio informó que no hubo evacuados ni personas heridas, aunque sí se registraron importantes daños materiales: 15 árboles caídos, seis ramas de gran porte, una columna y cinco postes derribados por la fuerza del viento y el agua.

Otro de los puntos afectados fue el shopping Unicenter, en la zona norte del AMBA y cercano a la Panamericana, que por primera vez sufrió inundaciones internas producto de filtraciones. A través de un comunicado, las autoridades del centro comercial señalaron que, de manera preventiva, se decidió acotar la operatoria en los sectores comprometidos para priorizar la seguridad de visitantes y trabajadores, y confirmaron que varios locales resultaron afectados.

El temporal también tuvo impacto en el servicio eléctrico. Más de 60 mil usuarios quedaron sin suministro. De acuerdo al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la mayoría de los cortes correspondieron a clientes de Edenor, con 64.719 hogares sin luz de forma preventiva, principalmente en San Martín, San Isidro, San Miguel y parte del barrio porteño de Recoleta. En el área de concesión de Edesur, se registraron 7.504 usuarios afectados en zonas de Avellaneda, Cañuelas, Almagro, Flores, Mataderos y Monte Grande. Con el correr de las horas, el servicio comenzó a restablecerse de manera gradual.