Personal del Destacamento Vial San Nicolás, bajo la coordinación del subinspector Martín Bárbara, detuvo a un hombre de 51 años que circulaba con una escopeta, un fusil y dos pistolas en su camioneta Ford Ranger color naranja.

El procedimiento se realizó en el marco del Operativo Seguridad – Saturación Norte / Escudo Bonaerense, sobre el kilómetro 231 de la Ruta Nacional 9, en sentido descendente. Los efectivos advirtieron signos de nerviosismo en el conductor, quien fue bajado del vehículo para un cacheo preventivo y la requisa del habitáculo, siempre en presencia de un testigo.

Durante la inspección, la policía secuestró:

Una pistola calibre 9 mm marca Bersa TPR semiautomática con cargador y munición.

marca Bersa TPR semiautomática con cargador y munición. Una pistola calibre .22 largo marca Bersa 224 con ocho municiones.

marca Bersa 224 con ocho municiones. Una escopeta calibre 12 , marca Huglu, con correa verde.

, marca Huglu, con correa verde. Un fusil de repetición calibre 30-06 , modelo PLG, equipado con mira telescópica.

, modelo PLG, equipado con mira telescópica. Diversas cajas de municiones de distintos calibres, entre ellas calibre 30-06 y 12/70, en el habitáculo y debajo de los asientos.

De acuerdo a lo que publicó el medio local Diario El Norte, el hombre declaró que poseía las armas por un “hobby”, que a veces salía de caza durante sus vacaciones y temía que se las robaran. Sin embargo, no presentó la documentación que acredite la tenencia y portación legal del armamento.

Tras la intervención de la UFI N° 1 del Departamento Judicial San Nicolás, a cargo de la fiscal Marcantonio, se iniciaron actuaciones por “Portación ilegal de arma de guerra”, con notificación del artículo 60 y demás recaudos legales. La causa quedó a cargo del Destacamento Vial San Nicolás.

