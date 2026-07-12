El monumento a Bartolomé Mitre, ubicado en el centro de Lobería, amaneció este domingo con una careta de Lionel Messi colocada sobre la escultura, luego de los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026.

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La imagen fue compartida por Radio Ciudad Lobería, que mostró cómo el histórico monumento fue intervenido durante la celebración de los vecinos.

Según señalaron desde el medio local, el monumento a Mitre es el lugar donde tradicionalmente los loberenses se reúnen para celebrar los principales logros deportivos, especialmente los obtenidos por la Selección Argentina.

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La intervención, de tono festivo, no registró daños visibles sobre el monumento y rápidamente se volvió una de las postales más comentadas de la ciudad tras la victoria del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

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