En Lobos se desarrolla una nueva edición de la Fiesta de la Tradición y el Asado, que este año celebra su cuarta edición. El evento, con entrada libre y gratuita, se extiende desde el viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre en el Parque Ingeniero Hiriart, y promete tres días de cultura, música, gastronomía y costumbres criollas.

El viernes 31, la celebración comenzará con una guitarreada y fogón al atardecer, dando inicio al fin de semana más esperado del año.

El sábado 1 de noviembre, una gran grilla de artistas folklóricos, espectáculos en vivo y una feria criolla con talabarteros, sogueros, pilcheros, artesanos, viveros y la Expo Cactus, sorprenderá a los visitantes durante toda la jornada.

El domingo 2, la cita alcanzará su punto más esperado con el clásico Concurso de Asado a la Estaca, una competencia que cada año atrae a los mejores asadores de la región. Este año, además, el costillar ganador será sorteado a beneficio de La Casa del Niño, con bonos disponibles en su sede y en el Cine Teatro Italiano.

La fiesta contará también con una gran apertura con más de 100 bailarines en escena, una Muestra de Recados de Época, sorteos, premios y una programación artística que promete sorprender a grandes y chicos.

Datos claves:

📍 Lugar: Parque Ing. Hiriart – Ciudad de Lobos

📅 Fechas: Del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre

🔥 Entrada: Libre y gratuita