El pasado domingo 5 de noviembre, el aroma a asado impregnó el aire de Lobos durante la celebración de la Segunda Fiesta de la Tradición y el Asado. En esta ocasión, el plato principal fue el protagonista absoluto en el Primer Concurso del Asado a la Estaca, organizado por el Municipio en colaboración con el Centro Nativo Acuyai y el Centro Tradicionalista Rebenque y Espuelas.

El evento, que contó con la participación de seis competidores, se llevó a cabo en un ambiente de camaradería y pasión por la tradición culinaria argentina. Después de horas de preparación y cuidadosa cocción al fuego, el jurado, compuesto por Natasha, Antonio y Federico Garate, evaluó minuciosamente los costillares presentados por los concursantes.

La emoción fue palpable cuando el veredicto fue anunciado sobre el escenario mayor. El primer lugar fue otorgado a la dupla imbatible de Manuel "Totón" Suárez y su nieta Marisol Duarte, quienes participaron bajo el nombre de "Lo de Totón". Su habilidad para asar la carne de manera uniforme y su dedicación al proceso les valió el premio principal, en una decisión unánime del jurado.

El segundo lugar fue para la talentosa pareja de San Miguel del Monte, Rodrigo Domínguez y Francisco Gowland, conocidos como "La Yunta". Mientras que los locales Diego y Juan Pablo, del equipo "Arrimando Brasas", se llevaron el tercer puesto, mostrando su destreza en el arte del asado a la estaca.

Marisol Duarte, visiblemente emocionada, celebró la victoria junto a su abuelo: "Haber compartido esta experiencia con el abuelo ya me convirtió en ganadora, era algo que quería cumplir y se me dio". Su abuelo, Totón, agregó: "Es un honor que nos hayan dado el premio en decisión unánime del jurado. Me gusta asar, pero nunca había participado en un concurso. Estuve 33 años en la parrilla de Palermo, y son 50 años de estar en esto".

Natasha, miembro del jurado, elogió la calidad de los competidores: "Sinceramente fueron 6 competidores de primerísimo nivel, la definición fue por detalles. Yo aso desde hace 17 años, y cuando cortó el costillar no hizo ni fuerza con la muñeca, la cocción fue totalmente pareja, todo estuvo perfecto".

El Primer Concurso del Asado a la Estaca no solo fue una celebración de las habilidades culinarias locales, sino también un tributo a la tradición y al amor por el asado compartido entre generaciones. Con esta exitosa primera edición, Lobos se consolida como un destino gastronómico de excelencia, donde la pasión por el asado une a la comunidad en torno a una mesa llena de sabores y tradiciones.