Los estruendosos ruidos de las motos con escape libre son un problema que aqueja a numerosas localidades en los últimos años y cada comuna intenta buscar una solución.

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Es este caso es el turno de Lobos. Un grupo de vecinos, cansados de soportar el ruido, las picadas y los “cortes” que se suceden a cualquier hora de la madrugada, se manifestó este lunes al mediodía frente al Palacio Municipal. Alí fueron en búsqueda de soluciones ante una problemática que, según denunciaron, afecta su descanso y vulnera sus derechos.

Los manifestantes solicitaron insistentemente la presencia del intendente Jorge Etcheverry para plantearle sus inquietudes. Sin embargo, fueron recibidos por la secretaria de Gobierno, Myriam Lucavalli, y el secretario de Seguridad, Julio Rustom, quienes brindaron explicaciones sobre las medidas que se están impulsando desde el Municipio.

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Según publicó Lobos 24, durante el encuentro, los funcionarios señalaron la necesidad de contar con mayores herramientas para enfrentar la situación, haciendo especial referencia a un proyecto de ordenanza enviado al Concejo Deliberante que busca habilitar procedimientos de allanamiento contra quienes incurren en estas prácticas y facilitar el secuestro de los vehículos involucrados.

La iniciativa, según explicaron, apunta a fortalecer las acciones de control y permitir una intervención más efectiva frente a los episodios denunciados por los vecinos.

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En el transcurso de la protesta también se hizo presente el juez de Faltas Municipal, Dr. Silvio Canosa, quien coincidió con los manifestantes en la necesidad de ampliar los controles y reforzar las medidas destinadas a combatir las infracciones relacionadas con el uso de motocicletas.

No obstante, las respuestas ofrecidas por los representantes del Gobierno municipal no alcanzaron para satisfacer las expectativas de los reclamantes, quienes expresaron su malestar y reclamaron medidas concretas ante una situación que consideran insostenible.

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