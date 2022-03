Por el de hecho de violencia al volante en La Plata, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en un trabajo articulado con el municipio, suspendió de forma inmediata la Licencia Nacional de Conducir del responsable y solicitará a la Justicia la inhabilitación de por vida para conducir.

En la capital provincial, un conductor atropelló y arrastró por 3 cuadras a un inspector de tránsito para evadir un control de alcoholemia. Sucedió este domingo por la madrugada, y luego de conocer las imágenes del hecho, la Agencia pidió su suspensión por considerarlo "un asesino al volante", señalaron en un comunicado.

El hecho ocurrió en Plaza Moreno cuando el conductor de un Fiat Siena se llevó puesto a un agente municipal en el intento de evadir un control de tránsito. La víctima sufrió una fractura de cráneo aunque está fuera de peligro.

El agente de la Guardia Urbana de Prevención (GUP) intentó frenarlo para solicitarle la documentación correspondiente. Pero el hombre que estaba al volante decidió darse a la fuga y lo embistió llevándolo arrastrado del capot por 3 cuadras.

Por su parte, el responsable del hecho declaró: "Me faltaba un espejito y pensé que me iban a sacar el auto". La causa fue caratulada como: "Tentativa de homicidio".

“No podemos permitir que una persona que no tiene ningún tipo de respeto por el otro, que es capaz de atropellar y arrastrar a alguien sin medir consecuencias, siga manejando un automóvil. Es un asesino al volante y como tal no merece tener la posibilidad de conducir un vehículo nunca más en su vida. Desde la ANSV no vamos a parar hasta terminar de sacar de las calles a todos los conductores, que con sus actitudes como estas, pongan en peligro la vida de personas en la vía pública”, expresó el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

El pedido de inhabilitación se realizó a partir de la disposición 384/2020 impulsada por la ANSV, que permite la suspensión provisoria de la Licencia Nacional de Conducir de los conductores que presenten algún tipo de alteración de su aptitud para conducir y que registren un grave peligro para la seguridad vial.

Al ser suspendidos, deberán ser evaluados por las autoridades de cada jurisdicción y determinar sus aptitudes para volver a conducir un vehículo.