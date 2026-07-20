Como sucedió en otros distritos de la provincia de Buenos Aires y el propio Obelisco porteño, lo que comenzó como una celebración pacífica en apoyo a la Selección Argentina derivó en una noche de violencia y vandalismo, en este caso, en el centro de General Rodríguez.

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Cerca de las 23:30 hs, grupos de jóvenes protagonizaron graves incidentes, atacando locales comerciales. Especialmente se la agarraron con una heladería de Sei Tú, que sufrió saqueos y destrozos totales.

Allí un grupo de personas destrozó los vidrios frontales que dan hacia Bernardo de Irigoyen para luego ingresar a robar mercadería y causar destrozos en el interior, según publicó La Posta.

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También se reportaron vidrieras rotas y cortinas metálicas forzadas en diversos locales sobre Bernardo de Irigoyen, en el tramo comprendido entre las avenidas Pedro Whelan y San Martín. La respuesta policial incluyó el despliegue de un vallado de aproximadamente 25 efectivos de Infantería, además de personal de seguridad y jefes policiales que se hicieron presentes para dialogar con los responsables del local afectado.

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Justicia y Política Criminal informó que en un operativo realizado entre personal municipal y efectivos policiales se arrestaron a ocho personas por los disturbios producidos en la zona céntrica tras la concentración llevada a cabo tras el partido de la Final del Mundial.

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Los incidentes fueron producidos por algunos de las personas participantes y que no sólo agredieron con proyectiles al personal que trabajaba en el operativo de control, sino que además produjeron roturas y robos en el comercio ubicado en avenida Bernardo de Irigoyen y Pedro Whelan.

Por el accionar del trabajo en conjunto se pudo desalojar a los violentos y fueron aprehendidas ocho personas de edad entre 19 y 30 años. En este trabajo resultó herida una empleada del Municipio y sufrió daños un móvil municipal.

A algunos de los arrestados les secuestraron mercadería robada a la heladería que sufrió los desmanes. Los imputados fueron trasladados a la Comisaría 1ª y está a cargo de la instrucción judicial la UFI Nº 9 de General Rodríguez.