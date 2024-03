¿Qué pasó?

En la reciente apertura de sesiones del Concejo Deliberante de San Isidro, el intendente Ramón Lanús, que responde a Patricia Bullrich y en las elecciones de 2023 le puso fin a 40 años de la dinastía Posse, hizo una declaración que generó un revuelo significativo: "El festival Lollapalooza estaba siendo subsidiado por todos los vecinos".

Este pronunciamiento arrojó luz sobre una cuestión candente que rodea al icónico evento musical, programado para los días 15, 16 y 17 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Según Lanús, en el año 2023, Lollapalooza generó ingresos para el municipio por un total de 20 millones de pesos, mientras que los gastos asociados superaron los 60 millones de pesos. Una disparidad financiera que, de acuerdo a lo que precisó el intendente, exige una revisión urgente de las condiciones del contrato.

"En 2023, este evento generó ingresos al municipio por $ 20 millones y gastos por no menos de $ 60 millones", afirmó Lanús en su discurso. "Nosotros queremos multiplicar por 10 veces los ingresos que percibe el municipio por ese festival. De $ 20 millones a $ 200 millones en 1 año. Aún ajustado por inflación, el aumento es muy importante y el saldo será un beneficio económico para el municipio", agregó.

En ese contexto, el jefe comunal de Juntos por el Cambio también anunció una medida drástica frente a la decisión de la productora de saldar las cuentas regalando entradas: "Creemos que es un beneficio típico de la Casta, no vamos a aceptar los centenares de tickets de cortesía que recibía el Municipio". Esta decisión marca un cambio significativo en la relación que el festival mantenía con el gobierno local.

Quiénes organizan el festival

DF Entertainment, dirigida por Diego Finkelstein, es la empresa detrás de Lollapalooza en Argentina. Sin embargo, la relación entre la municipalidad y la compañía llegó a un punto crítico. Ya con Posse fuera del gobierno, el nuevo intendente Lanús exige que la empresa pague las tasas municipales, lo que podría alterar significativamente la ecuación financiera del negocio para la productora.

El problema subyacente parece ser la rentabilidad del evento para el municipio. Con un pasivo estimado en $ 8.000 millones, el alcalde Lanús está decidido a sanear las finanzas de San Isidro. Sin embargo, la pérdida financiera asociada con Lollapalooza 2023 exacerbó las tensiones.

Esta no es la primera vez que el festival enfrenta críticas en San Isidro. Durante el mandato del ex intendente radical Gustavo Posse, el bloque de Convocación San Isidro, un espacio vecinalista que ahora forma parte de la administración de Lanús, expresó preocupaciones sobre los efectos negativos del evento en los vecinos del hipódromo y sobre el balance financiero para el municipio. En ese sentido, en reiteradas ocasiones elevó pedidos de informes y alertó por el impacto ambiental.

Así las cosas, la próxima edición de Lollapalooza, programada para marzo de 2024, durante algunas horas se mantuvo en un limbo incierto. La demanda del intendente Lanús de una revisión en las condiciones del contrato colocó al evento en una posición delicada, a pocos días de su inauguración teórica.

Para Diego Finkelstein y DF Entertainment, la presión estuvo en encontrar una solución que satisfaga las demandas del municipio sin comprometer la viabilidad económica del festival. Mientras tanto, los ojos están puestos en San Isidro, donde la batalla entre la cultura musical y las finanzas municipales fueron llegando a un punto crítico.

Silenzio stampa

Pese a las explosivas declaraciones del intendente Lanús en la apertura del año legislativo, la “causa” iniciada por el gobierno local parece haber entrado en una suerte de “secreto de sumario”. Es que LaNoticia1.com intentó comunicarse tanto con el jefe comunal del PRO como con los concejales de Convocación San Isidro, sin embargo, desde ambos espacios prefirieron no continuar con la polémica. Lo mismo ocurrió por el lado del possismo, cuyos voceros agradecieron el contacto pero indicaron que por ahora no responderían a los dichos del alcalde bullrichista.

Cabe recordar que en una primera instancia, el jefe comunal de San Isidro dio a entender que si los organizadores no pagan, el Lollapalooza no se hacía. Esa moción fue difundida también por el periodista Ezequiel Spillman, quien posteó al respecto en sus redes: “Atenti Lollapalooza: el intendente de San Isidro, Ramon Lanús, podría frenar el evento si la productora no aporta más fondos para la organización y para el municipio. Ofrecieron entre 300/500 entradas pero el municipio pide $200 millones. Se perdieron $40 millones en 2023”.

Lo cierto que fuentes cercanas a la Comuna descartan de plano la posibilidad de que el festival sea suspendido a tan solo pocos días de su inicio. En ese sentido subrayaron el peso de la empresa multinacional Coca-Cola, main sponsor del festival musical, que invirtió una millonada para que su marca sea la más vista durante las tres jornadas del evento. Quienes conocen del tema aseguran que ir en contra de todo ese negocio podría tener consecuencias legales y financieras "catastróficas” para el Gobierno local.

El sorpresivo comunicado oficial

Luego de la polémica generada, este viernes la Municipalidad de San Isidro sacó un comunicado de prensa titulado: “Ganamos todos”. En el mismo, dieron a conocer que San Isidro va a recibir al Festival Lollapalooza y el municipio “va a cobrar lo que corresponde”.

“Luego de conversaciones entre la Municipalidad de San Isidro y la organización del festival Lollapalooza, queremos dar la buena noticia de que se ha llegado a un acuerdo y se va a realizar el evento”, confirmaron en el texto que fue difundido esta misma tarde a los medios de prensa.



“Los organizadores pagarán las tasas indicadas en la ordenanza fiscal, lo que permitirá al Municipio cubrir los costos asociados a la prestación de servicios municipales durante el festival. En este sentido, la Municipalidad recaudará un mínimo de 200 millones de pesos. Es un gran honor recibir a un festival de este nivel”, finaliza el comunicado que le puso fin a la novela.

¿Qué es el Lollapalooza?

Lollapalooza es un festival de música que nació en 1991 de la mente creativa de Perry Farrell, reconocido cantante de la banda Jane's Addiction. Desde sus inicios, se convirtió en un evento emblemático, especialmente asociado con la cultura y la música de la llamada "Generación X".

Inicialmente, Lollapalooza era un festival itinerante que recorría diversas ciudades de Estados Unidos y Canadá anualmente hasta 1997. Durante este período, se consolidó como un punto de referencia para la escena musical alternativa y underground.

Sin embargo, en un momento dado, Perry Farrell decidió vender la marca Lollapalooza a Capital Sports & Entertainment, una compañía que también estaba detrás del Austin City Limits Music Festival. Bajo esta nueva dirección, Lollapalooza resurgió en 2005 como un evento de dos días celebrado en el Grant Park de Chicago.

Con el paso del tiempo, Lollapalooza se expandió más allá de las fronteras de Estados Unidos. En 2010, se celebró por primera vez fuera del país en Santiago de Chile, marcando el inicio de una serie de eventos internacionales. En 2014, llegó a Argentina, específicamente al Hipódromo de San Isidro, donde se convirtió en un punto culminante en el calendario cultural del país.