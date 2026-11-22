Un operativo contra el narcomenudeo en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, terminó con tres hombres aprehendidos y el secuestro de más de 1,7 kilos de droga, tres armas de fuego, municiones y dinero en efectivo. Los procedimientos se realizaron en cuatro domicilios señalados como presuntos puntos de venta de estupefacientes.

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Los allanamientos fueron llevados adelante por efectivos de la Delegación Lomas de Zamora de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, tras una investigación que comenzó el 30 de junio y permitió identificar distintos lugares donde se habría comercializado droga.

Según informó Agencia Nova, los investigadores realizaron seguimientos, filmaciones, fotografías y tareas de inteligencia. A partir de esas diligencias, establecieron que tres hombres alternaban domicilios, días y horarios de venta para dificultar la detección de la actividad.

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Durante los procedimientos secuestraron 255,47 gramos de cocaína, distribuidos en 333 envoltorios, y otros 1.446 gramos de marihuana fraccionados en 83 paquetes. En total, fueron incautados 1.701,47 gramos de estupefacientes, repartidos en 416 envoltorios.

Además, los efectivos encontraron tres armas de fuego: un revólver calibre .357 sin marca ni numeración visible, una escopeta semiautomática calibre 12/70 y una carabina semiautomática Ruger calibre .45. También secuestraron municiones y dos cargadores.

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El operativo incluyó el decomiso de $1.207.000 en efectivo, seis teléfonos celulares, cinco balanzas y recortes que serían utilizados para el fraccionamiento de las sustancias.

Los aprehendidos tienen 18, 20 y 25 años. Dos quedaron acusados de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización, mientras que el tercero enfrenta esa imputación en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego.

La causa está a cargo de la UFI 14, encabezada por el fiscal Gustavo Caram, con intervención del Juzgado de Garantías 5, a cargo de Matías Ocampo, del Departamento Judicial Lomas de Zamora.

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La investigación continúa para determinar las responsabilidades de los involucrados y establecer cómo funcionaban los presuntos puntos de venta de droga en Ingeniero Budge.