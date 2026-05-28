Lionel Scaloni definió quiénes serán parte del plantel que intentará, con Lionel Messi a la cabeza, defender el título en la cita mundialista en Norteamérica.

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Sobresalen ausencias como Marcos Acuña, de River, uno de los campeones en Qatar. En total hay 17 jugadores que se repiten respecto del plantel que logró coronarse en la última edición de la Copa del Mundo.

Entre las sorpresas, están el defensor Facundo Medina, los volantes Giovani Lo Celso y Valentín Barco. En el ataque, ingresa Juan Manuel “Flaco” López, en su primera experiencia mundialista.

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#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/84Lh03BgxH — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

Lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros:

Emiliano "Dibu" Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

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Defensores:

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Gonzalo Montiel (River)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Cristian Romero (Tottenham)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Mediocampistas:

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Leandro Paredes (Boca)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Chelsea)

Delanteros:

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lionel Messi (Inter Miami)

Nico González (Atlético de Madrid)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nico Paz (Como)

Juan Manuel López (Palmeiras)

Lautaro Martínez (Inter)