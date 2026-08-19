La Asociación Bancaria, el gremio de los trabajadores bancarios, cerró un nuevo aumento paritario y los empleados que se inician en el rubro cobrarán en julio más de $2.500.000 de sueldo.

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La actualización será del orden del 2,1% sobre el mes de julio del presente año. Según se indicó, el sueldo inicial de un asalariado bancario en julio llega a los $2.463.354,74 y se le suman $71.219,54 en concepto de participación en las ganancias, redondeando el sueldo en los $2.534.977,22.

La información se dio a conocer a través de un comunicado oficial de la Asociación Bancaria que conduce el Secretario General, Sergio Palazzo, en el que expresan de este modo garantizan que los trabajadores bancarios "continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.

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“Comunicamos los montos iniciales acordados con las cámaras empresariales bancarias para el mes de julio de 2026. Esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en estos siete meses del año un 19,3% sobre los salarios de diciembre de 2025”, señala el comunicado difundido por el gremio.

Y agrega: "Se continuará durante el mes de agosto de 2026 con el mismo mecanismo de actualización y alcance estipulado hasta el momento. Asimismo, se retomará la negociación paritaria en la segunda quincena de septiembre de 2026”.

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