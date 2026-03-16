El profesor y chofer de una aplicación Cristian Eduardo Pereyra se encontraba trabajando en uno de los viajes que realizaba cuando, por razones que son materia de investigación, fue asesinado a tiros por un policía.

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Según contaron las hermanas de la víctima, Brenda y Victoria, el comisario les dijo que el policía acusado del crimen fue a trabajar con el auto de su hermano y luego lo descartó en Ciudad Evita. “Me mandé una cagada”, fue una de las frases que habría soltado a uno de sus superiores.

El policía, identificado como Matías Alejandro Vizgarra Riveros quien integraba la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), con base en Puente 12, Ciudad Evita, se negó a declarar y el arma que utilizó era la arma reglamentaria a la cual, además, le faltaban balas en el cargador.

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El hecho sucedió a metros de una garita de la Policía y según imágenes de cámaras con audio, se oyeron varias detonaciones. En cuanto a la autopsia, se reveló que el cuerpo de la víctima tiene nueve orificios, de entrada y salida de proyectiles.

El fiscal Carlos Adrián Arribas fue quien recibió el caso y ordenó que el policía sea demorado. En principio como testigo, aunque quedó involucrado tras presentar contradicciones en su relato.

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Por otro lado, según publicó Infobae, existen registros crediticios que demuestran que Vizgarra acumuló en el último mes deudas por más de 1,7 millones de pesos que incluyen préstamos del Banco Provincia, créditos obtenidos a través de billeteras virtuales y firmas de microcréditos. Además, el policía también tendría otra deuda cercana a 190 mil pesos con una firma de préstamos.

En medio del dolor, la familia se sintió desamparada y adelantó que llevarán a cabo una marcha a la comisaría de KM 35 en reclamo de justicia.

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