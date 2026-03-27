Los docentes bonaerenses le piden a Kicillof que anticipe el pago del sueldo de marzo
La FUDB reclamó formalmente a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la Provincia el adelantamiento de la fecha de cobro de los haberes correspondientes al corriente mes. La solicitud fue elevada este jueves mediante una nota dirigida al subsecretario de Administración y Recursos Humanos, Diego Hernán Turkenich.
El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) planteó al Gobierno de Axel Kicillof la necesidad de garantizar una liquidación más temprana de los salarios, en un contexto marcado por la extensión de los plazos habituales de pago.
El pedido, de manera extraordinaria, se fundamenta en que, debido a los feriados, la fecha prevista de pago sería el 9 de abril. Esto implicaría una demora considerable respecto de los cronogramas habituales.
En este marco, desde el FUDB alertaron que esta situación provoca "un período de tiempo excesivamente extenso y un impacto negativo en la realidad socioeconómica de las y los (SIC) trabajadores de la educación".
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