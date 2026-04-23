Docentes de Ramallo expusieron su preocupación por la situación en las escuelas en medio de las amenazas de tiroteos que vienen afectando a distintos establecimientos. Según consignó el medio local Diario El Norte, los trabajadores de la educación reclamaron respuestas concretas y cuestionaron la falta de acciones sostenidas por parte de las autoridades.

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La manifestación se realizó en la plaza José María Bustos, donde analizaron el impacto que estos episodios generan en la comunidad educativa. Las amenazas obligaron a activar protocolos de emergencia y alteraron el normal desarrollo de las clases, lo que, advirtieron, expone debilidades en los mecanismos de prevención y contención.

En ese marco, los docentes señalaron que, si bien existen protocolos formales, las respuestas resultan insuficientes frente a un problema creciente que afecta tanto la seguridad como el clima escolar. También remarcaron que las escuelas están absorbiendo problemáticas sociales cada vez más complejas sin contar con los recursos necesarios.

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Además, plantearon la necesidad de una articulación real entre áreas del Estado, como educación, salud, desarrollo social y seguridad. Según expresaron, la falta de coordinación y la demora en intervenir agravan los conflictos dentro de las instituciones.

Como resultado del encuentro, elaboraron un informe con propuestas que será elevado a las autoridades distritales. Entre los puntos centrales, pidieron la creación de espacios de trabajo conjunto para el seguimiento de situaciones conflictivas y el diseño de estrategias de prevención.

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