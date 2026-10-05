Los dos Sciolis: El motonauta celebró el triunfo de Bolsonaro como en 2022 hizo con Lula
El Secretario de Turismo de Javier Milei y ex Gobernador bonaerense felicitó a su "amigo" Flavio Bolsonaro por la victoria de este domingo. En redes le recordaron cuando en la pasada elección hizo lo mismo, pero con Lula, el gran derrotado de esta jornada.
Por Federico de Marco
“Felicito a mi querido amigo Flavio Bolsonaro por esta victoria en primera vuelta, y a todo el pueblo brasileño por esta gran jornada democrática”, dijo en redes Daniel Scioli tras el triunfo del opositor a Lula este domingo.
Al motonauta, ahora funcionario de Javier Milei, le recordaron que se había expresado en similar sentido en 2022, cuando Lula derrotó a Jair Bolsonaro (padre de Flavio).
“Vamos Lula. Vamos Argentina y Brasil”, dijo el ex gobernador bonaerense en aquel entonces.
El carácter camaleónico de Scioli, evidentemente, trasciende fronteras.
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