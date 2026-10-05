Por Federico de Marco

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“Felicito a mi querido amigo Flavio Bolsonaro por esta victoria en primera vuelta, y a todo el pueblo brasileño por esta gran jornada democrática”, dijo en redes Daniel Scioli tras el triunfo del opositor a Lula este domingo.

Al motonauta, ahora funcionario de Javier Milei, le recordaron que se había expresado en similar sentido en 2022, cuando Lula derrotó a Jair Bolsonaro (padre de Flavio).

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“Vamos Lula. Vamos Argentina y Brasil”, dijo el ex gobernador bonaerense en aquel entonces.

El carácter camaleónico de Scioli, evidentemente, trasciende fronteras.

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