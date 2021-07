El miércoles por la noche se dio a conocer que, para el Máximo Tribunal, la Provincia de Buenos Aires ejerció sus facultades en forma razonable, basándose en principios de salud pública, ampliando la protección de los pacientes ya que desde la empresa cuestionaban la normativa provincial que regula quiénes pueden ser propietarios de farmacias en territorio bonaerense, excluyendo a las sociedades anónimas.

En diálogo con LaNoticia1.com, la Presidente Confederacion Farmaceutica Argentina y Colegio de Farm de la Provincia de Buenos Aires Isabel Reinoso, se refirió al fallo de la Corte y expresó: “Muy contentos los farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires y las autoridades del colegio porque esto fue una lucha de casi diez años”.

“Mario Quintana Inicia el juicio a la provincia de Buenos Aires en el 2012 planteando la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley de ejercicio de la profesión de los farmacéuticos,

simplemente porque pretendía instalar sociedades anónimas como propietarios de farmacia e instalarse o establecerse donde le es rentable sin tener en cuenta los parámetros de distancia, densidad y de distribución de farmacias que dicta la Ley sanitaria de la provincia”, apuntó Reinoso.

En este sentido, al respecto del modelo de farmashoping, cuestionó:”Se pueden instalar en Buenos Aires por el decreto desregulatorio de Cavallo y la verdad que nosotros no estamos de acuerdo que se confunda el medicamento con un caramelo, una golosina, que se vendan papas fritas y otros tipo de artículos que nada tienen que ver con el cuidado de la salud”.

“Nosotros estudiamos para poder cuidar la salud de los pacientes y me parece absolutamente contradictorio y en contra de la salud pública este sistema 2x1 que es uso irracional de medicamentos”, criticó la presidenta del COLFA.

La profesional aclaró que si bien el medicamento “puede salvar vidas cuando es oportuno” no así cuando “se intoxica la gente. Entonces claramente para nosotros es el antimodelo, nosotros seguimos el modelo de Europa, otras provincias, pero siempre cuidando la salud de la gente”.

Es por ello que desde la presentación de Quintana, los farmacéuticos defendieron la posición de la Provincia de Buenos Aires apostando a “la visión sanitaria y defendiendo siempre al modelo de acceso al medicamento, teniendo en cuenta que es un bien social y no una mercancía y teniendo en cuenta quien puede ejercer la profesión de farmacéutico: aquel que hizo una carrera universitaria y no aquel que tiene dinero”.

“Muchos de los conceptos que están en el fallo es lo que volcamos en los escritos, lo que planteamos en la audiencia pública y contentos por los futuros farmacéuticos, los estudiantes de farmacia, que están cursando una carrera de salud y si esto no hubiese sido así se hubiesen visto frustrados”, opinó.

¿Por qué considera que podría frustrar a los estudiantes? Reinoso ratificó que “el modelo es totalmente antagónico a lo que es una prestación de un servicio de salud. Valió la pena tanto esfuerzo y más de una vez vimos peligrar el ejercicio de la profesión”.

Para finalizar la representante de COLFA recordó: “Mario Quintana inició esta demanda cuando era un empresario patrocinado por el estudio Rosenkrantz Asociados pero pero en el 2015 asumió como vicejefe de Gabinete de la Nación y Carlos Rosenkrantz juez de la Corte, fue el motivo por el cual la corte le hace lugar a la queja”.

“Nosotros claramente no compramos dólar futuro, no tenemos off shore, no llegamos a la mesa judicial, somos simplemente farmacéuticos que estudiamos una carrera y que queremos vivir de nuestro ejercicio profesional”, concluyó.