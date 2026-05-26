En el marco del Día de la Patria, el intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió las localidades de El Talar, Rincón de Milberg y Benavídez donde las instituciones y el Municipio organizaron diferentes celebraciones por el 25 de Mayo. El jefe comunal dialogó con las comunidades sobre las necesidades de los barrios y la situación económica que atraviesa el país.

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"Estuvimos junto a distintas instituciones que conmemoran este 25 de Mayo y es un honor sentirse invitado. Es un contexto complejo, pero días como estos son para abrazarnos y mirar lo que le está pasando al otro. Hay que reflexionar sobre el camino que debe tomar Argentina, que tiene que ser de desarrollo, inclusión y solidaridad", enfatizó Zamora.

Y agregó: "Tiene que haber un mensaje de diálogo y entender cuáles son realmente nuestros problemas para brindar una solución. Ante el grito de muchos espacios políticos e irascibilidad que tienen algunos dirigentes, nosotros tenemos que transmitir calma y comprensión de las dificultades para poder avanzar en cada una de las comunidades".

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La festividad inicial se desarrolló sobre la calle Las Dalias en el barrio La Paloma, El Talar. Allí, la Unión de ex Combatientes de Tigre, clubes de barrio, entidades educativas, organizaciones sociales y manzaneras desfilaron con sus banderas. Continuó con la presentación de gauchos a caballo que cabalgaron hasta el escenario central ubicado en la intersección con la calle Paraguay. Ballets folclóricos de la zona bailaron frente a las miradas expectantes de quienes asistieron y fueron celebrados con aplausos.

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, expresó: "Junto al intendente Julio Zamora estuvimos recorriendo distintos puntos de Tigre en donde se realizaron diferentes celebraciones con instituciones que están involucradas en nuestra comunidad y que nos permiten llegar a cada vecino. Este día nos convoca a unirnos, disfrutar el trabajo realizado y asumir compromisos para el futuro. Queremos un Municipio cada vez más grande que pueda acompañar a los ciudadanos y ciudadanas en la realización de sus sueños".

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La jornada patria siguió en el Club Rincón de Rincón de Milberg, donde vecinos y vecinas esperaban para compartir un almuerzo de empanadas, locro y guiso. Además, los presentes disfrutaron de música folclórica en vivo. Participaban de la actividad centro de jubilados, organizaciones sociales, veteranos de Malvinas, entre otras entidades de la localidad.

El itinerario concluyó en Benavídez con el desfile de diferentes agrupaciones a caballo, las cuales fueron recibidas con alegría por los vecinos y vecinas sobre la Avenida Alvear. Estaban presentes instituciones educativas, organizaciones sociales, clubes de barrio y ex combatientes de las Malvinas. Desde ahí, las autoridades locales se acercaron al Club 12 de Octubre donde se celebraba con comida tradicional, baile y espectáculos musicales.