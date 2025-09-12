Los gobernadores de Provincias Unidas Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy) participaron junto al exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti de la 91º edición de la Exposición Nacional Ganadera, Comercial, Industrial y de Servicios que se desarrolla hasta el domingo en la Sociedad Rural de Río Cuarto.

En conferencia de prensa, los dirigentes advirtieron que el actual modelo económico que aplica el gobierno de Javier Milei genera desempleo y no contempla las preocupaciones y necesidades de los argentinos.

“Hoy tenemos un modelo que produce desempleo, y no queremos otra frustración más para la Argentina. Provincias Unidas es la posibilidad concreta de construir una propuesta para llevar sensatez al Congreso Nacional”, definió Llaryora.

Sobre el anuncio de convocatoria al diálogo realizado por el Gobierno luego del traspié electoral del domingo pasado, el gobernador de Córdoba sostuvo: “Por supuesto que estamos abiertos al diálogo, pero un diálogo fructífero, que conduzca a encontrar soluciones a los problemas de los argentinos. No queremos solo una foto, queremos trabajar de verdad en la búsqueda de iniciativas que tiendan a impulsar la producción y el empleo”.

Al mismo tiempo, Llaryora ratificó que Provincias Unidas constituye un proyecto político con clara proyección hacia 2027. “Somos propuesta federal nacida del interior, propuesta que quiere llevar hombres y mujeres al Congreso Nacional para empezar a construir esa Argentina grande, pero es una propuesta que quiere generar un proyecto nacional para la próxima Presidencia”, afirmó al respecto.

Por su parte, Schiaretti advirtió las severas inconsistencias del plan económico que aplica el gobierno de Milei: “El equilibrio fiscal a los hachazos no es sustentable y nos llevará a otra frustración. No hay audacia ni novedad en bajar el gasto a los hachazos. Lo audaz es mantener equilibrio social a lo largo del tiempo, mantener equilibrio fiscal a lo largo de los años.”

“Vamos al Congreso a aportar racionalidad y seriedad, no a que se caiga el Congreso como quiere el Kirchnerismo”, añadió Schiaretti.

En el mismo sentido, el gobernador Pullaro, aseveró: “Queremos ser muy claros con esto para no tener que volver atrás nuevamente, para que el kirchnerismo no se envalentone. Aquí hay un proyecto político que cuida lo que se hizo bien, pero mira fundamentalmente al futuro. El futuro tiene que ver con el mundo del trabajo y lo vamos a hacer quienes sabemos administrar bien los recursos, porque en cualquiera de las seis provincias de Provincias Unidas el equilibrio fiscal es sagrado, pero con los ciudadanos adentro”.

Su par de la provincia de Jujuy, Sadir, remarcó que Provincias Unidas “es un frente serio, democrático, federal, que piensa en el interior profundo y propone transitar por el camino de la producción, del empleo, de la sensibilidad social, atendiendo a nuestra gente, haciendo un futuro mejor para todo nuestro país”.

Finalmente, el gobernador Valdés, celebró la conjunción de las provincias en torno a la búsqueda de soluciones para el país: “Estoy cansado de irme a Buenos Aires y que me atiendan funcionarios de tercera línea. Celebro que por primera vez comenzamos a pensar a la Argentina desde el interior, en el interior profundo de nuestra patria está la gente que se esfuerza, que todos los días se levanta y trabaja de sol a sol y que estamos cansados de fracaso tras fracaso”.