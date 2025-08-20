Una jornada histórica vivió el fútbol de Adolfo Gonzales Chaves: por primera vez, dos futbolistas de la ciudad convirtieron goles el mismo día en la Primera División de AFA.

El gol de Rodrigo Auzmendi para el 1-2 de #Banfield

Todo ocurrió el último domingo. El primero en brillar fue Rodrigo Auzmendi, elegido figura del partido en el que Banfield dio vuelta un 0-2 ante Estudiantes y terminó ganando 3-2. Con gran despliegue, el chavense fue clave en la remontada del “Taladro”.

"PEDRO ME DIO LA CONFIANZA"



Rodrigo Auzmendi fue la figura de Banfield en la victoria por 3 a 2 ante Estudiantes por la fecha 5 del Torneo Clausura

Horas más tarde, su hermano Agustín Auzmendi sacudió el Monumental con dos goles en el primer tiempo para Godoy Cruz, que finalmente cayó frente a River. Aunque la victoria no quedó en Mendoza, la actuación del delantero fue tema de conversación en la transmisión nacional.

Durante la cobertura de TNT Sports Argentina, la periodista Ángela Lerena mencionó referencias sobre Agustín aportadas por el director de Radio Activa 97.9, Luciano E. Menéndez, quien recordó que el mayor de los Auzmendi se formó en el club Independencia de Chaves.

La emoción no tardó en trasladarse a la ciudad: escuchar el nombre de Chaves en boca de los relatores y comentaristas fue vivido como un reconocimiento histórico para el fútbol local.

"UNO TIENE QUE BUSCAR SUS OPORTUNIDADES"



Agustín Auzmendi, autor de los dos goles de Godoy Cruz ante River