La Confederación General del Trabajo (CGT), junto a las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), entre otros espacios, marcharán este miércoles hacia el Congreso de la Nación en rechazo a las políticas económicas de Javier Milei.

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La movilización, coordinada en respaldo a las agrupaciones de jubilados que protestan semana a semana, tendrá como punto de encuentro la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña a partir de las 15.00.

En este marco, Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato, lanzó: “Al Gobierno se le terminó el veranito mundialista y los trabajadores vamos a profundizar nuestro plan de acción. Las políticas del gobierno provocan un genocidio en nuestros adultos mayores. En este momento, la mayoría de los jubilados no puede garantizar su subsistencia. Se están muriendo”.

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El Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se sumará a la protesta. El propio mandatario podría hacerse presente.

Se prevén cortes de calle, y que Casa Rosada ejecute el protocolo antipiquete.

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