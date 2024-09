Este viernes, jubilados y pensionados, acompañados por organizaciones sociales, sindicales y autoconvocados en general, marcharon por las calles de Mar del Plata manifestando su repudio al veto a la movilidad jubilatoria. La jornada de protesta incluyó la lectura de un documento en el que remarcaron que “en el día de los jubilados no hay nada que festejar”.

“Que esta marcha sirva no solamente como movilización, sino también como una toma de conciencia para que el conjunto de la sociedad vea y sepa del horror que es para un jubilado o un pensionado no poder comer a la noche o no poder adquirir el remedio que hay que tomar ”, manifestó María Alicia Guerra, integrante de la Multisectorial de Jubilados y Pensionados de Mar del Plata.

Masiva la marcha de jubilados en Mar del Plata. Ganó 56%-44% en Mardel. Hoy ya nadie lo quiere y están todos en la marchapic.twitter.com/xiDhrGHLjS — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) September 20, 2024

Y en ese contexto detalló: “Porque el poder adquisitivo de los haberes previsionales no tiene parangón con los aumentos constantes que van teniendo los artículos de primera necesidad y los medicamentos, que fueron gratis y ahora hay que pagar un porcentual que antes no se pagaba”.

"Nos venimos a hacer cargo de las cosas que se están sufriendo los jubilados, no solamente en la ciudad sino también en el país. Cuesta creer todo lo que nos han recortado, pero los resultados los veremos los pocos que quedemos después de esto", lamentó uno de los manifestante, que reflexionó: "Hoy en día la salud es una industria de plata".

“Somos el sector mas castigado por el ajuste brutal de Milei-Caputo, nuestros ingresos han sido licuados y la mayoría de nosotras y nosotros estamos bajo el índice de indigencia, mientras los senadores y funcionarios se aumentan sus ingresos a cifras millonarias, nosotros y nosotras no podemos ni cubrir la canasta alimentaria”, indicaron.

En el mismo sentido, añadieron: “No somos descartables, somos seres humanos que merecemos respeto y que, luego de años de aportes y de sacrificios, nos corresponde el derecho a una jubilación digna. Parece que a los funcionarios que dictan y aplican el ajuste no les importa esto, que la crueldad con que se manejan hacia nosotras y nosotros la disfrutan mostrando un sadismo enfermizo”.

Por qué el 20 de septiembre se celebra el Día del Jubilado

La fecha elegida alude a la sanción de la ley 4.349, que tuvo lugar en 1904 durante la presidencia de Julio Argentino Roca. Esta normativa representó el primer intento de reconocer y proteger a los empleados públicos que se retiraban del trabajo debido a la edad avanzada. En aquel entonces, beneficiaba exclusivamente a funcionarios y agentes civiles del Estado nacional.

En estas circunstancias se creó la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. Este organismo tenía la misión de gestionar los fondos y ofrecer prestaciones a aquellos trabajadores que cumplían con los requisitos establecidos. La ley 4.349 sentó las bases para el sistema de seguridad social del país y marcó el inicio de las políticas sociales en Argentina.

